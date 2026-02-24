أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح 2690 شخصا من منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور غربي السودان، خلال الساعات الأخيرة، جراء انعدام الأمن والمعارك الدائرة.

وقالت المنظمة في بيان، إن فرق مرصد النزوح الميدانية قدّرت نزوح 2690 شخصا من منطقة مستريحة في شمال دارفور، نتيجة لتفاقم انعدام الأمن بين 23 و 24 فبراير الجاري (الاثنين والثلاثاء).

وأشارت إلى أن النازحين توزعوا على مواقع متفرقة داخل محافظة كبكابية بولاية شمال دارفور.

وأكدت المنظمة أن الوضع ما يزال متوترا ومتقلبا، مشددة على أنها ستواصل مراقبة التطورات عن قرب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 28 شخصا بهجوم صاروخي شنته "قوات الدعم السريع" على منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور الاثنين.

وحتى الساعة 14:40 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من "الدعم السريع"، لكن عناصر تابعة لها نشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أعلنوا من خلالها سيطرتهم على مستريحة.

والثلاثاء، أفادت هيئة "محامو الطوارئ" بالسودان (غير حكومية) في بيان بأن "الدعم السريع" هاجمت الاثنين منطقة مستريحة، ونفذت اقتحاما مسلحا، وأحرقت عدة منازل.

وأضافت الهيئة أن الاقتحام سبقه هجوم بطائرات مسيرة على عدة مواقع بالمنطقة، بما في ذلك المركز الصحي، والسوق ومقرات الضيافة ومنازل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وتهجير للسكان.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023 تحارب قوات الدعم السريع الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.