مسئول أمريكي سابق يرجح إعلان ترامب بدء الضربات على إيران في خطابه أمام الكونجرس

رجح المسئول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميلر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء ضربات على إيران خلال خطابه الليلة أمام الكونجرس حول حالة الاتحاد.

وقال ميلر في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "لن يكون مفاجئا أن يعلن ترامب في خطابه عن بدء الضربات ضد إيران، بعد أن أطلع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الكونجرس على تفاصيل خطابه قبل ساعات من خطاب حالة الاتحاد، وتأجيل زيارته لإسرائيل من السبت إلى الاثنين".

وأضاف ميلر: "لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أعلن بدء نزاع عسكري في خطاب حالة الاتحاد.. هذا سبب كافي لترامب ليفعل ذلك".

من جهته، صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كروز بأنه حث ترامب على عدم تفويت فرصة توجيه ضربة عسكرية وإسقاط النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الأخير في أضعف حالاته وإسقاطه سيجعل أمريكا أكثر أمانا.

وقال كروز في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية: "نحن الآن في لحظة قد نشهد فيها، خلال الأشهر الستة المقبلة، سقوط الأنظمة في إيران وفنزويلا وكوبا، واستبدالها بحكومات تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع أمريكا".

وأقر كروز بأن "هناك احتمالات كثيرة لفشل هذه الخطوة"، لكنه أكد قائلا: "إذا حدث ذلك، فسيكون أكبر تحول جيوسياسي منذ سقوط جدار برلين".

وأوضح السيناتور الجمهوري أنه تحدث مع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، وأخبره أن "النظام الإيراني لم يكن أضعف مما هو عليه الآن، إنهم على وشك الانهيار".

وتابع: "قلت الرئيس: لا تضيع هذه الفرصة. إن إزاحة النظام الإيراني ستجعل أمريكا أكثر أمانا". ومضى قائلا: "إنها الدولة الرائدة عالميا في رعاية الإرهاب. النظام الإيراني مسئول عن قتل مئات الجنود الأمريكيين. إنهم يمولون الإرهاب في جميع أنحاء العالم. لذا، ما حثثت الرئيس على القيام به هو، أولا، دعم المتظاهرين وتسليحهم، دعوا الشعب الإيراني يمتلك القدرة على إسقاط حكومته".

وأضاف كروز أنه يعتقد أن "هناك احتمالا كبيرا أن نشهد في غضون أيام ضربات محدودة، لكننا لن نشهد وجود قوات برية".