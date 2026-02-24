بريطانيا تنفي مزاعم روسيا بشأن سلاح نووي أوكراني وتتهم بوتين بتضليل الرأي العام

قالت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تسعى لحيازة سلاح نووي بمساعدة لندن وفرنسا لا أساس له من الصحة.

وأضاف متحدث باسم الحكومة البريطانية أن «هذه محاولة واضحة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصرف الانتباه عن أفعاله الفظيعة في أوكرانيا»، وفقًا لوكالة رويترز.

من جانبها، رفضت أوكرانيا الاتهامات الروسية بأنها تحاول الحصول على أسلحة نووية بمساعدة بريطانيا وفرنسا، ووصفتها بأنها «سخيفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، إن «المسؤولين الروس، المعروفين بسجلهم الحافل بالأكاذيب، يحاولون مرة أخرى اختلاق هراء (القنبلة القذرة) القديم».

وتابع: «ليكن معلومًا أن أوكرانيا نفت بالفعل هذه الادعاءات الروسية السخيفة مرات عديدة من قبل، ونحن ننفيها رسميًا الآن من جديد. نحث المجتمع الدولي على رفض وإدانة قنابل المعلومات القذرة التي تطلقها روسيا».