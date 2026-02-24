قال ماتياس شمالي منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمقيم في أوكرانيا، إن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات خلّفت آثاراً إنسانية عميقة طالت أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد على ربع سكان البلاد، مؤكداً أن هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة تركز بشكل خاص على دعم المدنيين القاطنين قرب خطوط المواجهة.

وأوضح أن نحو نصف مليون شخص يعيشون على مقربة من خط الجبهة، مضيفا أن من بين المتضررين أعداداً كبيرة من كبار السن وغير القادرين على مغادرة منازلهم، ما يزيد من هشاشتهم في ظل استمرار الأعمال القتالية.

وبيّن أن فرق الإغاثة تعمل، عبر شبكة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، على تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات إجلاء إلى مناطق أكثر أماناً، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الأوكراني، إضافة إلى دعم المتضررين عقب الضربات العسكرية.

وأشار المسئول الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب استهداف قطاع الطاقة، ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

ولفت إلى أن آلافًا، وربما ملايين، يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية نتيجة انقطاع الكهرباء، خصوصًا خلال فصل الشتاء، حيث أصبحت بعض المباني غير صالحة للسكن بسبب البرد.