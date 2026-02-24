زيلينسكي: بوتين لم يحقق أهدافه بعد مرور 4 أعوام على بدء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم " يحقق أهدافه" بعد مرور أربعة أعوام على بدء العملية الشاملة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "اليوم تحل ذكرى مرور أربعة أعوام منذ بدأ بوتين محاولة استمرت ثلاثة أيام للسيطرة على كييف".

وأضاف: "هذا يدل على مقاومتنا وكيف قاتلت أوكرانيا طوال هذا الوقت".

وتابعت: "بالنظر إلى بداية الحرب والتفكر في الوضع الحالي، لدينا كل الحق في القول: لقد دافعنا عن استقلالنا، لم نفقد دولتنا، لم يحقق بوتين أهدافه".

وقال زيلينسكي: "لم يتمكن من كسر الأوكرانيين، لم يفز في هذه الحرب".

وأضاف: "لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتأمين السلام والعدالة".

وتوجه أكثر من 12 مسئولا أوروبيا بارزا إلى العاصمة الأوكرانية بمناسبة الذكرى الكئيبة لنشوب الصراع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وقلب حياة ملايين الأوكرانيين رأسا على عقب، وزعزع الاستقرار فيما وراء الحدود، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).