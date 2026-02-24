نائب وزير الخارجية السعودي يواصل جولة دبلوماسية في إفريقيا لإنهاء الحرب في السودان

وصل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، إلى العاصمة الرواندية كيجالي اليوم الثلاثاء، ضمن جولة أفريقية له شملت أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا،بحث خلالها التطورات على الساحة الدولية وإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في العاصمة الرواندية كيجالي.

وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

والتقي نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية رواندا السيدة أوستا كايتسي، في العاصمة الرواندية كيجالي.

وقالت "واس"، إن المهندس الخريجي بحث مع أوستا كايتسي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، الاثنين، جولة دبلوماسية في القارة الأفريقية شملت أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، بحث خلالها علاقات المملكة مع الدول الثلاث والتطورات الدولية.