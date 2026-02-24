وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية

توفي اليوم الثلاثاء، مصطفى رياض، نجم منتخب مصر ونادي الترسانة الأسبق، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات في تاريخ الكرة المصرية.

ونعى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالاتحاد، الفقيد ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ويُعد مصطفى رياض أحد أبرز نجوم جيله، حيث توّج هدافًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 1964، كما تألق بقميص الترسانة وشكّل ثنائيًا هجوميًا مميزًا مع النجم الراحل حسن الشاذلي، وأسهم في كتابة واحدة من أزهى فترات النادي والمنتخب الوطني.

وحقق الراحل العديد من الأرقام القياسية، إذ حصد لقب هداف الدوري المصري موسمي 1961-1962 و1962-1963، كما انضم إلى نادي المائة بتسجيله 123 هدفًا في مسابقة الدوري، ليبقى اسمه محفورًا في سجلات الكرة المصرية كأحد رموزها الخالدة.