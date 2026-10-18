تركي آل الشيخ: اكتشفت تنظيمًا يدفع 700 ألف دولار شهريا للإساءة والتشويه واستهداف علاقات السعودية ومصر

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن مصر اختلفت حاليًا عن السابق مقارنة بين وضعها في 2013 وما مصلت إليه في 2026.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي حقق طفرات بكل المقاييس، موضحًا أن مصر أصبح لها واجهة سياحية بارزة على البحر المتوسط ولديها موانئ وبنية تحتية كبيرة ومطارات وغيرها من المشروعات الاستراتيجية.



ودعا للنظر إلى خريطة مصر وما تحيط بها من تحديات وأزمات من كل الاتجاهات، مؤكدا أن مصر نجا مصر بفضله مشيدًا كذلك برؤية وحكمة الرئيس السيسي في التعامل مع التحديات وعمله بإخلاص وضمير من أجل وطنه.



وتابع: «أنا استثمرت في مصر واخترتها كمنزل ثانٍ لي.. أتمنى أن يكتب الخير للمصريين ويحفظ مصر وشعبها ويهدي الرئيس السيسي للقرار الصائب والصحيح ويحيمه ويوفقه».



وكشف آل الشيخ أنه اكتشف دفع أحد التنظيمات مبالغ تصل إلى 700 ألف دولار شهريًّا للإساءة والتشويه ولديه أشخاص داخل وخارج مصر مع التركيز على استهداف العلاقات السعودية المصرية، واصفًا نفسه بأنه كان رأس الحربة في هذا الاستهداف.



وتابع: «رغم اكتشاف هذه المافيا إلا أنها لا تموت لأنها اشترت من باع ضميره وأصحاب الأجندات».



وأكد أن الظروف صعبة لكن مصر أمانة في رقبة المصريين، وشدد على أن الأمن والأمان في المقدمة، معقبا: «حافظوا على مصر».