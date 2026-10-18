قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان "مهموما فقط بمصر" منذ اليوم الأول لتوليه الحكم وحتى هذه اللحظة.

وشدد عبر برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي "يحمل همومًا كثيرة، وأشهد بالله، وأمام الله، وأمامكم، أنه ليس من بينها على الإطلاق الحفاظ أو البقاء على الكرسي، وأشهد أمام الله أن الرئيس منذ أن تولى الحكم، وهو قال أنا مش رئيس، أنا واحد منكم، وشايل كل هموم المصريين والدولة المصرية".

وأضاف أن تولي المنصب والسلطة في الوقت الراهن يشبه "القابض على جمر"، مؤكدا أن حسابات الرئيس لم يكن من بينها "السعي للكرسي أو الحفاظ عليه أو البقاء فيه للحظة واحدة".

واستشهد بالحملات التي لاحقت تأكيده ذلك، قائلا: "قلنا هذا مرارًا، وكذبونا مرارًا، قلنا هذا مرارًا، وانتقدونا مرارًا وشككوا فينا مرارًا".

ولفت إلى أن المشككين استهدفوا الدولة المصرية، وإعلام الدولة، مؤكدًا استمرار تلك الحملات والتشكيك حتى هذه اللحظة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، الأحد، أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة، مشددا أن هذا الأمر "محسوم تماما".