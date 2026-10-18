مصرع شخص خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في قرية المريس

لقي شخص مصرعه في قرية المريس التابعة لمركز الطود في الأقصر، عقب مبادرته بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة خلال محاولة ضبطه، فيما عثرت القوات بحوزته على سلاح ناري وطلقات نارية ومواد مخدرة.

وتعود التفاصيل، وفق مصدر أمني لـ«الشروق»، إلى رصد تحركات «ح. م»، البالغ من العمر 34 عامًا، لاتهامه بمزاولة نشاط واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، توجهت مأمورية أمنية مدعومة بمجموعات قتالية إلى مكان اختبائه لضبطه، إلا أنه بادر بإطلاق النار تجاه القوات محاولًا الهرب، فبادلته القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه في الحال، دون وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط سلاح ناري وعدد من الطلقات، إلى جانب كميات متنوعة من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي والتحفظ على المضبوطات.