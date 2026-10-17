يبدأ الأهلي مشواره في كأس الكونفدرالية في الرابعة عصر اليوم السبت عندما يحل ضيفا على كيتارا الأوغندي ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من المسابقة القارية

وصل الأهلي إلى أوغندا يوم الأربعاء الماضي بعد رحلة سفر مرهقة استمرت 12 ساعة، بدأت بالوصول إلى مطار عنتيبي ثم رحلة بالحافلة إلى مدينة "هويما" التي تستضيف المباراة، ويعد ملعبها أحد ملاعب بطولة أمم أفريقيا 2027 التي تنظمها أوغندا الصيف المقبل بالاشتراك مع كينيا وتنزانيا.

اختار الحسين عموتة لمواجهة كيتارا 24 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، أحمد عيد، هادي رياض، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، عمر الساعي، أحمد رضا، توفيق محمد، عمر معوض، علي محمود.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة، منصف بقرار.

ويتسلح عموتة ولاعبي الأهلي بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز في القمة 133 على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة بهدفي محمد هاني ومنصف بقرار.

ويأمل عموتة في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفريق في التأهل لدور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

لكن الأهلي سيكون أمام تحد أيضا لكسر عقدة تاريخية، حيث اكتفى بفوز وحيد في 6 مباريات خاضها في ملاعب أوغندا كان على حساب إكسبريس في عام 1988.

وإجمالا خاص الفريق الأحمر 12 مباراة أمام الفرق الأوغندية حقق خلالها سبعة انتصارات وتعادلا واحدا وتلقى أربع هزائم.

ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية لأول مرة منذ عام 2015 عندما ودع من الدور قبل النهائي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، علما بأنه كان أول فريق مصري يتوج بكأس هذه البطولة في عام 2014 على حساب سيوي سبورت الإيفواري.

ويلعب الأهلي في الكونفدرالية لحلوله ثالثا في الدوري بالموسم الماضي خلف الزمالك وبيراميدز اللذين يشاركان في دوري أبطال أفريقيا.

أما كيتارا فقد تأهل لمواجهة الأهلي بالفوز ذهابا وإيابا على مقديشو سيتي الصومالي.