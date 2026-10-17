روسيا: تحالف أوبك بلس يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف "أوبك+" يتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، إلا أن العديد من الدول الأعضاء غير قادرة على زيادة إنتاجها بسبب الوضع في الخليج، مؤكدًا ضرورة تسوية جميع النزاعات.

وصرح نوفاك على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "نتخذ في إطار أوبك+ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة إمدادات السوق، لكن من الواضح أن الوضع الراهن في الخليج يحول دون تمكّن العديد من الدول الأعضاء في التحالف من زيادة الإنتاج والإمدادات إلى الأسواق العالمية"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: "من الضروري بالطبع استعادة التوازن، وتسوية جميع هذه النزاعات، وعودة الدول المنتجة والمصدّرة إلى الأسواق العالمية إلى العمل بصورة طبيعية".

كما أعلن أن روسيا ستزيد إمدادات وقود الديزل مع تعافي قدرات مصافي النفط، وقال نوفاك: "مع زيادة القدرات الإنتاجية وتعافي مصافي النفط لدينا بعد أعمال الصيانة، أصبح بإمكاننا تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، وقد بدأت هذه الإمكانية تتبلور بالفعل، إذ إن السوق المحلية تحصل اليوم على احتياجاتها كاملة من وقود الديزل، وسنعمل على زيادة الإمدادات مع تعافي القدرات الإنتاجية".

وأشار نوفاك إلى أن إجمالي اختلال التوازن في سوق النفط العالمية يبلغ حاليًا نحو 4 إلى 6 ملايين برميل يوميًا، مشيرًا إلى استحالة سد هذا العجز في الوقت الراهن، وأوضح أن تعويض هذا العجز دفعة واحدة غير ممكن، حتى بالنسبة إلى الدول التي تمتلك حصصًا وإمكانات تصديرية تتيح لها زيادة الإمدادات.