تحطم سيارة إثر انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية

تحطمت سيارة جزئيًا في منطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إثر انهيار أجزاء من أحد العقارات، حيث تصادف وجود السيارة أسفل العقار وقت الانهيار، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بسقوط أجزاء من عقار كائن في شارع شرف الدين، بنطاق دائرة القسم.



وبانتقال الشرطة ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، انهيار شرفة شقة خاصة بالعقار رقم 9 المكون من أرضى وطابقين بشكل كامل.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تبين أن العقار صادر له قرار ترميم، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.