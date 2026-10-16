وزير الري يتفقد مراكز الطوارئ بالشرقية استعدادا للشتاء ويوجه بسرعة تلبية مطالب المزارعين

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، مراكز الطوارئ والمعدات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع متطلبات موسم الشتاء، كما التقى عددا من المزارعين عند مصب ترعة أبو الأخضر، واستمع إلى مطالبهم، موجها بسرعة التعامل معها وتلبيتها.

استهل وزير الموارد المائية والري جولته بتفقد مركز الطوارئ والمعدات بالوادي الشرقي، ومركز طوارئ الصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالزقازيق، للوقوف على الحالة الفنية للمعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ خلال موسم الشتاء.

ووجه الوزير بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والتأكد من كفاءتها، إلى جانب تدعيم الورشة المركزية بالفنيين، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طوارئ والحفاظ على كفاءة منظومة الري والصرف.

واستكمالا للجولة، توجه الوزير إلى مصب ترعة أبو الأخضر، حيث التقى عددا من المزارعين وأجرى حوارا معهم حول نتائج الموسم الصيفي الماضي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها بسرعة التعامل معها وتقديم كل سبل الدعم اللازم لهم.

كما وجه سويلم بالتنفيذ الفوري لقرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات المخالفة على ترعة الوادي الشرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، لضمان وصول مياه الري إلى المزارعين بصورة آمنة.

ووأناب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، لاستقبال الوزير ومرافقته خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة الزقازيق، بحضور المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الري والصرف والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، ويسهم في دعم خطط التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين.

وثمنت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري والصرف، ورفع كفاءة الترع والمصارف ومراكز الطوارئ، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة المنظومة واستعدادها لمواجهة التحديات، بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي.