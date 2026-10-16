قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم الجمعة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، غزرت أحيانا على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وامتدت إلى مناطق من الوجه البحري وجنوبه، فضلا عن مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك نتيجة التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن فرص سقوط الأمطار ستشهد تراجعا اليوم السبت، مع استمرارها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانا على بعض المناطق، باحتمالات تصل إلى نحو 30%..

وأوضحت أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وحلايب وشلاتين، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، باحتمالات تصل إلى نحو 10%، مشيرة إلى أن كميات الأمطار المتوقعة غدا ستكون أقل من تلك التي شهدتها بعض المناطق اليوم، ولن تكون فرص الأمطار مؤثرة على المناطق الداخلية.

وأشارت إلى استمرار الأجواء الخريفية في معظم أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و28 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب مناطق شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الأجواء تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل في معظم أنحاء الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية، وتنخفض في المدن الجديدة إلى نحو 17 درجة، ما يزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتوقعت منار غانم نشاطا للرياح على بعض المناطق، بسرعات قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء.

كما حذرت من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة مع توافر الرطوبة عقب سقوط الأمطار، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على أن تتلاشى الشبورة تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، أوضحت أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، مع بدء تراجع ارتفاعاتها مقارنة بالأيام الماضية.

وأكدت أن المحافظات الداخلية تشهد أجواء خريفية مستقرة نسبيا، بينما تظل فرص سقوط الأمطار قائمة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وقد تختلف شدتها من يوم إلى آخر على مدار الأسبوع الجاري.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار ستستمر يوم الأحد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع عدم وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و29 درجة مئوية.

ونصحت غانم المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال سقوط الأمطار أو تكون الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، مع مراعاة ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات المساء والليل المتأخر والصباح الباكر، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال هذه الفترات.