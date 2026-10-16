قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يثق بأحد في السياسة، وذلك ردًا على سؤال بشأن مدى ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة "نيوز ماكس" الأمريكية.

وسأل المذيع روب فينيرتي ترامب، عما إذا كان يثق بنتنياهو، فأجاب بأنه لا يثق بأحد، مؤكدًا أن هذا الموقف يشمل عالم السياسة عمومًا.

ورغم إجابته، تحدث ترامب بإيجابية عن جوانب من علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا إن العلاقة بينهما كانت جيدة وإنهما حققا نجاحات معًا.

وتطرق الحوار إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر الحالي. وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يعتزم التدخل في الحملة الانتخابية، قال إن مسئولين إسرائيليين يرغبون في مشاركته.

ولم يتضمن التصريح، وفق النص المنشور، إعلانًا واضحًا عن تأييد ترامب لنتنياهو في الانتخابات.