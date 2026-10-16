قميص محمد صلاح يثير ضجة في فنلندا بعد مباراة طرابزون سبور وكوبس

خطف قميص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، الأنظار في وسائل الإعلام الفنلندية، عقب مواجهة كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما كشفت تصريحات لاعبي الفريق المنافس عن مفاجأة بشأن القمصان التي حصلوا عليها من قائد منتخب مصر بعد المباراة.

وكان طرابزون سبور قد حقق فوزًا على مضيفه كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، بمباراة شهدت تألق محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

ورغم انتهاء المواجهة، استمر اسم النجم المصري في تصدر المشهد الإعلامي بفنلندا، بعدما تناولت هيئة الإذاعة الفنلندية الحكومية «Yle» واقعة طريفة تتعلق بالقميص الذي ارتداه خلال اللقاء.

قائد كوبس يكشف مصير قميص محمد صلاح

عقب صافرة النهاية، تبادل لاعبو الفريقين القمصان، لتثار التساؤلات حول اللاعب الذي حصل على قميص محمد صلاح من صفوف كوبس.

وكشف صامويل باسانين، لاعب كوبس الشاب، أن قائد الفريق بيترّي بينانين هو من حصل على قميص النجم المصري.

وعندما سُئل بينانين عن الأمر، رد بطريقة مازحة قائلًا: «ربما يكون معي، وربما لا».

مفاجأة.. لاعبان حصلا على قمصان صلاح

من جانبه، أكد أكسلي بووكو، لاعب كوبس، حصول بينانين على قميص محمد صلاح، لكنه كشف مفاجأة أخرى بإعلانه أنه حصل أيضًا على قميص من النجم المصري.

وبحسب موقع «Sanoma»، أوضح بووكو تفاصيل الواقعة قائلًا: «كان لدى صلاح أكثر من قميص. أعتقد أن كلينا حصل على أحد القمصان التي ارتداها خلال المباراة».

وبهذه التصريحات، تبيّن أن لاعبين على الأقل من صفوف كوبس حصلا على قمصان ارتداها محمد صلاح خلال المواجهة، في واقعة لفتت الأنظار عقب فوز طرابزون سبور على الفريق الفنلندي.