انخفاض أسعار اللحوم في منافذ البيع اليوم الجمعة 16-10-2026

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انخفضت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حيث تراجع سعر اللحم الكندوز بقيمة 7 جنيهات، ليسجل متوسط سعره 451 جنيها، وتستعرض «الشروق» أسعار اللحوم الحمراء وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

انخفض سعر اللحم الضاني جنيها، ليسجل متوسط سعره 479 جنيها.

وتراجع سعر اللحم البتلو بقيمة 7 جنيهات، ليسجل متوسط سعره 469 جنيها.

وهبط سعر لحم الكندوز الكبير بقيمة جنيهين، ليتراوح سعره بين 280 و400 جنيه.

كما تراجع متوسط سعر اللحم الكندوز بقيمة 7 جنيهات، ليسجل 451.18 جنيه.

وانخفض سعر لحم البتلو بالعظم بقيمة 5 جنيهات، ليتراوح سعره بين 320 و500 جنيه.

كما تراجع سعر لحم الضاني بالعظم بقيمة 4 جنيهات، ليتراوح سعره بين 200 و500 جنيه.

وانخفض سعر لحم الكندوز الصغير جنيها، ليتراوح سعره بين 320 و500 جنيه.