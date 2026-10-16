وزارة التنمية المحلية والبيئة تنظم دورة تدريبية بالإسكندرية لإحكام الرقابة على المواد المستنزفة للأوزون

نظمت وحدة الأوزون التابعة لجهاز شئون البيئة، دورة تدريبية متخصصة بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان «من حماية طبقة الأوزون إلى إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال»، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ التزامات مصر الدولية بحماية طبقة الأوزون.

وأكدت الوزيرة، أن الدورة تستهدف رفع الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، بما يدعم منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، ويسهم في التعرف على الالتزامات الوطنية والتشريعات المنظمة لتداول هذه المواد، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.

وتناولت الدورة عددًا من الموضوعات الفنية والتشريعية، شملت التعريف ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، واستعراض الالتزامات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب توضيح دور جهاز حماية المستهلك في معاونة وحدة الأوزون على إحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول بالأسواق المحلية، ودور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية.

واستعرضت الدورة دور جمعية «أشري بيراميدز» في التعاون مع وحدة الأوزون لتنفيذ الالتزامات الوطنية، وشهدت مناقشات مع المشاركين للرد على استفساراتهم وتبادل الخبرات بشأن آليات تعزيز الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود وحدة الأوزون المستمرة لبناء قدرات الجهات الوطنية وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، والوفاء بالتزامات مصر الدولية، ودعم التحول نحو استخدام بدائل صديقة للبيئة ومنخفضة التأثير على المناخ.