 تشيلسي يعلن خضوع ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أكتوبر 2026 12:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

تشيلسي يعلن خضوع ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 12:28 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 12:28 م

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي خضوع قائده ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، مؤكدًا بدء اللاعب مرحلة التعافي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأوضح تشيلسي، في بيان رسمي، أن الجراحة التي خضع لها الظهير الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا كانت بسيطة، وجاءت بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي حددت التدخل الجراحي بوصفه الإجراء المناسب للتعامل مع الإصابة.

وغاب جيمس عن مواجهة بورنموث، التي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 5-1، يوم السبت الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.

وأشار النادي اللندني إلى أن قائده بدأ بالفعل رحلة التعافي، على أن يتولى الجهاز الطبي في مركز كوبهام التدريبي متابعة برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

واختتم تشيلسي بيانه بتمني الشفاء العاجل لقائده، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم له طوال فترة التعافي وحتى استعادة جاهزيته للمشاركة مع الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك