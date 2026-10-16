تشيلسي يعلن خضوع ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي خضوع قائده ريس جيمس لجراحة ناجحة في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، مؤكدًا بدء اللاعب مرحلة التعافي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأوضح تشيلسي، في بيان رسمي، أن الجراحة التي خضع لها الظهير الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا كانت بسيطة، وجاءت بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي حددت التدخل الجراحي بوصفه الإجراء المناسب للتعامل مع الإصابة.

وغاب جيمس عن مواجهة بورنموث، التي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 5-1، يوم السبت الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات.

وأشار النادي اللندني إلى أن قائده بدأ بالفعل رحلة التعافي، على أن يتولى الجهاز الطبي في مركز كوبهام التدريبي متابعة برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

واختتم تشيلسي بيانه بتمني الشفاء العاجل لقائده، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم له طوال فترة التعافي وحتى استعادة جاهزيته للمشاركة مع الفريق.