ترامب: نجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع الأسلحة النووية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأمريكية المحافظة بشدة، أمس الخميس، أنه يود المضي قدما في عملية نزع الأسلحة النووية.

وتابع: "أود نزع الاسلحة النووية إذا تسن ذلك. ولكننا فعليا نجري محادثات مع روسيا بشأن ذلك، ومع الصين بشأن ذلك".

وقال ترامب إن الترسانة النووية الصينية مازالت متأخرة عن تلك للولايات المتحدة وروسيا ولكنه يتوقع أن بكين يمكنها اللحاق بالولايات المتحدة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبالتالي فأن الصين أقل استعدادا لنزع السلاح وأن المحادثات جارية بغض النظر، على حد قوله.

وأضاف: "وبالتالي هم (الصين) أقل استعدادا. ولكن نحن نتحدث. نتحدث عن هذا الأمر كثيرا". ولم يفصح ترامب عن مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى وجود محادثات بين الدول الثلاثة بشأن نزع الأسلحة النووية، دون أن يطرح معلومات عن جولات تفاوض معينة أو نتائج.

ورفضت الصين محادثات نزع الأسلحة مع الولايات المتحدة وروسيا في 2020.

ويفيد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن روسيا لديها 5420 رأس نووية والولايات المتحدة لديها 5042 رأس نووية.

أما الصين، فهي تسعى إلى توسيع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى. وتوضح تقديرات المعهد أن الصين قدمت العديد من الأنظمة النووية الجديدة في استعراضها العسكري لعام 2025 ولديها الآن نحو 620 رأس نووية في المجمل.