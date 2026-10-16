رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: لن أحكم مسبقا بشأن ما سيفعله البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش اليوم الجمعة أنه لن يحكم مسبقا بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة في شهري أكتوبر وديسمبر.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى حوالي 9ر3% في سبتمبر، وهي أول زيادة من نوعها منذ ثلاث سنوات ومن المرجح أن يؤدي التضخم الأمريكي المرتفع باستمرار إلى زيادة حادة في سعر الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة لإبطاء الإنفاق والمساعدة في خفض ضغوط الأسعار.

غير أن وارش لم يقدم أي إشارات جديدة خلال "حوار ودي" مع كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في اجتماع لزعماء ماليين في بانكوك.

وقال وارش "في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أوضحنا تماما أننا سنحقق استقرارا للأسعار، وسحبنا قدرا من التسوية قبل حوالي شهر. لا أحكم مسبقا على الاجتماعات. لا أعتقد في القول الآن عما ربما أفعله في الاجتماعات التي لدينا على المحك في هذا العام".