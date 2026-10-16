اجتماع بين الصين والاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن التوترات التجارية بين الجانبين

عقد الاتحاد الأوروبي والصين اليوم الجمعة، مباحثات اقتصادية رفيعة المستوى بشأن قضايا تشمل السياسات المتبادلة ومظاهر الخلل التي أسهمت في تنامي التوترات بين الجانبين.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المباحثات عقدت اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي يشعر فيه الاتحاد الأوروبي بقلق متزايد بشأن اتساع الفائض التجاري الصيني، ويبحث خيارات للحد من السلع التي يستوردها من الصين.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في تدوينة على موقع إكس أنه "أجرى حوارا مع الصين للتباحث بشأن سياسات الاقتصاد الكلي"، وأضاف مسئول بالاتحاد الأوروبي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين اتفقا على إجراء حوار منتظم يتركز على السياسات الاقتصادية بطريقة شاملة، فضلا عن الحاجة إلى إعادة التوازن بطريقة منظمة، مشيرا إلى أن الجانبين معنيان بالتعاون القائم على الاحترام للحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد.

وصرح وزير المالية الصيني لان فوآن في بيان بأن بلاده راغبة في التواصل مع الاتحاد الأوروبي "لتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي".

وأضاف الوزير أن الاختلالات العالمية تشكل "مشكلة اقتصادية هيكلية مركبة" تنبع من عدة عوامل تتنوع ما بين الوضع "المهيمن" لعملات رئيسية والسياسات المحلية، مشيرا إلى أن الاختلالات تعقدت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة بسبب الجغرافيا السياسية والحمائية، وحث الدول على إبداء "رؤية شاملة وموضوعية ومتوازنة بشأن هذه الفجوات".

وشارك في اجتماع اليوم وزير المالية لان فوآن ومحافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شينج بالإضافة إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومفوض الاقتصاد فالديس دمبروفيسكيس ورئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس.

وقال فوآن في تصريحات لوكالة بلومبرج إن الاجتماع "سار بشكل جيد للغاية"، مؤكدا أن الاتصال بين بروكسل وبكين هو أمر "بالغ الأهمية".