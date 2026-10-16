تقرير: كوريا الجنوبية تدرس توسيع عمليات وحدتها البحرية في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة كيونجهيانج، أن كوريا الجنوبية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في وقت ​تواجه فيه الدولة الحليفة للولايات المتحدة ضغوطا من الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لتقديم الدعم للحرب في إيران.

وقالت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، إن سول تدرس توسيع نطاق العمليات لوحدة تشونجهي لمكافحة القرصنة، المرسلة إلى خليج عدن ​في عام 2009 لتشمل خليج عمان المؤدي إلى مضيق ​هرمز، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح الصحيفة أن ⁠إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج تخطط لتقديم اقتراح إلى البرلمان ​لتمديد مهمة الوحدة، التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا ​العام.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تدرس أيضا إرسال فرقاطة إلى المنطقة لتعزيز العمليات.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لرويترز إن الحكومة تدرس إمكانية تقديم اقتراح ​إلى البرلمان بشأن تمديد مهمة الوحدة قبل انتهائها في 31 ​ديسمبر المقبل.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تفاصيل ‌تمديد ⁠عمليات وحدة مكافحة القرصنة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في خليج عدن آخذ في التدهور مع ارتفاع حاد في أنشطة القراصنة مقارنة بالعام الماضي.

وتضم وحدة تشونجهي حاليا مدمرة من فئة 4400 طن، ​وطائرة هليكوبتر للعمليات ​البحرية، وما يصل ⁠إلى ثلاثة قوارب قابلة للنفخ ذات هيكل صلب، وحوالي 300 من أفراد القوات المسلحة، وفقا لشبكة ​واي.تي.إن.

وانتقد ترامب سيول لما وصفه بالدعم غير الكافي ​للحرب ضد ⁠إيران، وقلص التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى بين البلدين هذا الصيف، وهي خطوة أثارت قلق الدولة الآسيوية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في 18 سبتمبر الماضي ⁠إنه ​لن ينشر أصولا عسكرية في الشرق ​الأوسط بطريقة قد تجر البلاد إلى الصراع، لكنه أشار إلى أن سول تدرس إمكانية ​الاضطلاع بدور أكبر في حماية الملاحة بالمنطقة.