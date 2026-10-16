قدَّم السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا وغير المقيم لدى إمارة موناكو، والمندوب الدائم لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أوراق اعتماده إلى الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، خلال مراسم رسمية أُقيمت اليوم الخميس بقصر موناكو.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ووزيرة خارجيتها إيزابيل بيرو أمادي، أعقبها لقاء ثنائي بين السفير طارق دحروج والأمير ألبير الثاني.

ونقل السفير طارق دحروج، خلال اللقاء، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير موناكو، الذي طلب بدوره نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بدور الرئيس في معالجة قضايا المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمات وترسيخ السلام الإقليمي.