قال الدكتور صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة رصدت مقطع فيديو متداولًا يظهر الاعتداء بالضرب على طفل رضيع، واصفًا المشهد بأنه مؤسف ومؤلم، رغم قصر مدة الفيديو التي لا تتجاوز ثواني.

وأضاف "عثمان" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الخميس، أن الإدارة تواصلت مع صاحب الحساب الذي نشر الفيديو، وهو والد الطفل، وحصلت منه على البيانات اللازمة، مشيرًا إلى أنه قال إن السيدة التي اتهمها بضربه كانت متزوجة قبله مرتين ولديها أطفال، وأن خلافات نشبت بينهما، فاستخدمت الطفل للضغط عليه ماليًا.

وتابع أن الأب قدم فيديوهات ورسائل قال إنها تدعم روايته وادعى أن الأم هي من أرسلت إليه المقطع وهددته به، مؤكدًا أن هذه التفاصيل تمثل روايته بشأن الواقعة.

واستكمل أن الإدارة حاولت التواصل مع السيدة، إلا أن هواتفها كانت مغلقة، مشيرًا إلى إبلاغ مكتب النائب العام بالواقعة، باعتبارها شبهة تعريض طفل للخطر والتعدي عليه، للبحث عن السيدة المشكو في حقها.

وأكد أن الأولوية هي لوصول إلى الطفل للاطمئنان على سلامته، ومحاسبة من يثبت ارتكابه خطأ، مشددًا على أنه إذا ثبت عدم أمانة الطرفين على رعاية الطفل، فإن المجلس ملزم، وفقًا لأحكام قانون الطفل، بإبعاده عن مصدر الخطر، وقد يصل الأمر إلى إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله شخص، لم تتضح ملامح وجهه، وهو يعتدي على رضيع بالصفع على وجهه، ما تسبب في بكائه وانهياره، فيما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة.