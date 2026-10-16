قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن مدير الحرم الإبراهيمي وقرار بإبعاده

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الخميس/، عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف الشيخ معتز أبو سنينة، بكفالة مالية وقرار بإبعاده عن الحرم الإبراهيمي.

وقال والد الشيخ معتز، حفظي أبو سنينة- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ معتز على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، بكفالة مالية وقرار بإبعاده عن الحرم الإبراهيمي لمدة 10 أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ أبو سنينة ورئيس سدنة الحرم همام أبو مرخية الخميس الماضي من مكان عملهما في الحرم الإبراهيمي.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها إبعاد أبو سنينة عن الحرم خلال هذا العام، حيث كانت قوات الاحتلال قد أصدرت في شهر يناير أمرًا بإبعاده ورئيس سدنة الحرم همام أبو مرخية لمدة 15 يومًا.

وفي سياق آخر.. أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، بشظايا رصاص حي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت (وفا) أن قوة عسكرية كبيرة من الآليات والمشاة اقتحمت محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط مدينة طولكرم، واحتجزت عددًا من الشبان ونكلت بهم، وأخضعتهم للاستجواب قبل اقتيادهم معها بعد تقييد أيديهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابة شاب بشظايا رصاص حي في الرأس، وحالته مستقرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم.

من جهة أخرى.. هاجم مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم، مركبات الفلسطينيين أثناء مرورهم قرب حاجز عطارة العسكري شرق قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ورشقوا الحجارة على مركبات الفلسطينيين قرب حاجز عطارة، فيما أغلق جيش الاحتلال حاجزي عطارة وعين سينيا شمالًا، وجسر يبرود سلواد شرقًا، وفقًا لمصادر محلية.

كما أقدم مستوطنون على سرقة جرار زراعي ومحصول زيتون من منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، بحسب مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي.

وفي الخليل، نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بعدد من الفلسطينيين على مدخل مخيم العروب قبل أن تغلق الطريق بين المخيم وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا قرب مدخل مخيم العروب على الطريق الواصل مع بيت أمر، وأوقفت عددًا من الفلسطينيين ونكلت بهم، قبل أن تقوم بإغلاق البوابة الحديدية المقامة هناك، وتغلق الطريق بشكل كامل، وبذلك تعزل أهالي المخيم عن محيطهم الخارجي بشكل كامل، ما يجبرهم على سلوك طرق بديلة بعيدة ووعرة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة سلواد شرق رام الله، واحتجزت أكثر من 20 شابًا وسط البلدة واستجوبتهم، ونكلت ببعضهم، وفقًا لمصادر محلية.