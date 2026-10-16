قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل يمثل "شبكة الأمان ضد المرض وتبعاته من ناحية الإنفاق"، مشيرا إلى أن المنظومة بدأت بإصدار القانون في 2018، قبل أن تبدأ تنفيذيًا في يناير 2020 بمحافظة بورسعيد، وتحركت تدريجيًا في 6 محافظات حتى غطت نحو 5.5 مليون مواطن اليوم.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الخميس، أن المنظومة بدأت بشكل تجريبي في محافظة المنيا منذ الأول من شهر يوليو، موضحا أنها من المحافظات الكبيرة وتقترب من 7 ملايين مواطن.

وأوضح أن المرحلة التي مرت من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات الست مثلت "منحنى تعليم كبيرا جدا للدولة بالكامل وليس فقط للجهات المسئولة"، مشيرا أن المنظومة تقوم على "كفتي ميزان" تتمثل الأولى في تحقيق "الاستدامة المالية"، والثانية في "استدامة جودة تقديم الخدمة الصحية".

ونوه إلى ضرورة ضمان الاستدامة من الناحيتين، ففي الناحية المالية يأتي دور هيئة التأمين الصحي الشامل لتوفير موارد مالية كافية قادرة على الإنفاق على المواطنين طوال فترة عمل المنظومة، بحيث تتوافر الأموال الكافية والتمويل المستدام للإنفاق على علاج المواطنين كلما انتقلت المنظومة من محافظة إلى أخرى.

وأشار إلى الحرص على ضمان الجودة بالتوازي مع إتاحة العلاج لكل مواطن، لا سيما أن "الفترات السابقة كانت جودة الخدمة الصحية تتدهور تدريجيًا على مستوى الخدمات التي تُقدم من القطاع الحكومي، وكان الاعتماد بنسبة تقارب 100% على القطاع الخاص والصرف من الجيب"، إلى جانب التأمين الصحي الخاص الذي تدفعه الشركات والمؤسسات.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل اليوم يعني إتاحة الخدمات الصحية لكل المواطنين، بحيث يتوافر الدواء والطبيب وإجراء الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية داخل نطاق المنطقة أو المحافظة أو الإقليم الذي يسكن فيه المواطن، دون الحاجة إلى التحرك والذهاب إلى أماكن كثيرة للحصول على الخدمة.