وزيرا خارجية إيطاليا والعراق يبحثان سبل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين

بحث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم /الخميس/، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في مقر الوزارة بالعاصمة روما، سبل تعزيز الحوار السياسي بين روما وبغداد، مؤكدا اهتمام روما باستقرار وأمن العراق، باعتباره دولة استراتيجية في موازين القوى بالمنطقة بأسرها.

وجدد الوزير الإيطالي - وفقا لبيان وزارة الخارجية الإيطالية - تأكيد دعم بلاده الكامل للمؤسسات العراقية والتزامها، في أعقاب انسحاب قوات عملية العزم الصلب، بضمان الأمن في البلاد.

وناقش الوزيران الأزمات الإقليمية الرئيسية، مؤكدَين ضرورة العمل على إيجاد حلول دبلوماسية تضمن استقرار وأمن المنطقة بأسرها، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الإرهاب وضرورة منع أي تعزيز لتنظيم داعش.

وأشار تاياني، إلى الاجتماع الأخير للتحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي «داعش»، والذي حضره مستشار الأمن القومي العراقي، مؤكدًا أن أمن العراق يمثل أولوية استراتيجية لإيطاليا وأوروبا، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي تشهده المنطقة، داعيًا إلى ضرورة وقف النزاعات المسلحة المستمرة.

وقال إن الخيار الوحيد هو اللجوء إلى الدبلوماسية للعودة إلى الحوار السياسي، مؤكدًا أن إيطاليا لا ترغب في أن تتفاقم الأزمة العسكرية في الخليج العربي وتزيد من زعزعة استقرار دول المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن ارتياحه للتبادل التجاري، الذي بلغ 2.3 مليار يورو في عام 2025، مسلطًا الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة لنمو الصادرات والاستثمارات.