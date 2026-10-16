وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وغيرها من القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي أن العلاقات الإماراتية الكندية تشهد نموًا مستمرًا في مختلف المجالات، مدفوعًا برغبة وإرادة مشتركة في تعزيز آفاق التعاون والشراكة بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.