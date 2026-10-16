«ذات والرداء الأحمر» يخطف أنظار الأطفال ويحقق كامل العدد بمسرح القاهرة للعرائس

حقق العرض المسرحي «ذات والرداء الأحمر»، من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إقبالًا جماهيريًا لافتًا، رافعًا لافتة «كامل العدد» في حفلتي الصباح والمساء على مسرح القاهرة للعرائس، وسط حضور كبير من الأطفال وأسرهم.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم عروض مسرحية تستقطب الجمهور، وتُسهم في تعزيز ارتباط الأطفال بالفنون المسرحية.

وشهد العرض تفاعلًا ملحوظًا من الأطفال مع أحداث الحكاية الشهيرة وشخصياتها المحبوبة، في أجواء غلبت عليها البهجة والمرح، عكست قدرة فنون العرائس على جذب الجمهور الصغير، وتقديم الحكايات بأسلوب يجمع بين الخيال والتشويق.

ويعكس الإقبال على «ذات والرداء الأحمر» أهمية العروض المسرحية الموجهة للأطفال، التي يقدمها البيت الفني للمسرح، ودورها في تقديم محتوى فني يجمع بين المتعة والخيال، ويشجع الصغار على اكتشاف عالم المسرح وفنونه المتنوعة.

«ذات والرداء الأحمر» من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، وبأداء صوتي لنخبة من نجوم الفن، تضم إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، إلى جانب الأداء الحركي لنخبة من نجوم مسرح القاهرة للعرائس.