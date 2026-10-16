كاليفورنيا تقاضي إدارة ترامب بسبب اعتقالات إدارة الهجرة والجمارك داخل المحاكم

أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، أن مكتبه سيقاضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب توجيهها عملاء فيدراليين لتنفيذ اعتقالات تتعلق بقضايا الهجرة المدنية داخل المحاكم المحلية بالولاية وفي محيطها.

وقال بونتا - في بيان اليوم /الخميس/ - إن قانون ولاية كاليفورنيا يحظر صراحة الاعتقالات المدنية في محاكم الولاية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعيق الوصول إلى النظام القضائي، وأن عملاء إدارة الهجرة والجمارك قاموا باحتجاز أشخاص في ممرات المحاكم، وردهات الاستقبال، ومواقف السيارات التابعة لها، بل وردت تقارير تفيد بأنهم كانوا ينتظرون في مواقف سيارات المحاكم لأيام متتالية.

وأضاف: "لقد شهدنا إسقاط تهم جنائية خطيرة، وتعرض قضايا بأكملها للخطر؛ لأن الضحايا والشهود أصبحوا خائفين للغاية من القدوم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم"، مبينا أن متوسط ​​عدد الاعتقالات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك شهريا داخل محاكم كاليفورنيا وفي محيطها ارتفع بنسبة تزيد عن 550%، وذلك بعد أن أصدرت الإدارة توجيها يسمح بهذه الاعتقالات ويشجع عليها. واستمرت هذه الاعتقالات حتى بعد أن أصدر قاض فيدرالي في شمال كاليفورنيا قرارا في يونيو الماضي يقضي بإلغاء هذه السياسة.