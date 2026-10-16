أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تتطور وفقًا لما يرضي مصالحها، لا من أجل أن تغضب الغرب.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية - "لسنا بحاجة إلى تطوير أي شيء كرد فعل على الغرب أو ما شابه. فلنطور كل شيء بما يُرضي مصالحنا. لكن العمل بدافع الانتقام لن يُجدي نفعًا"، مشيرا إلى أن روسيا كانت دائمًا ترحب باهتمام الدول الأخرى واستعدادها لبناء علاقات طيبة معها.

وأضاف - ردًا على السؤال حول الخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطات المولدافية للمساعدة في استئناف الحوار مع روسيا - "كل ما عليها فعله هو إعلان رغبتها في بناء علاقات طيبة مع روسيا. روسيا تنظر دائمًا إلى هذه الإعلانات بإيجابية، وترحب بها، وهي على استعداد لاتخاذ مسار تطبيع العلاقات وبناء تعاون حقيقي ذي منفعة متبادلة"، لافتا إلى أنه "على مولدافيا التخلي عن موقفها المعادي لروسيا وإطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم غوتسول، من أجل استئناف الحوار مع روسيا".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن العديد من الدول تدعم تعزيز دور اللغة الروسية في أوراسيا.. قائلا: "اللغة الروسية لغة عالمية قادرة على دعم المصالح المشتركة، ومجموعة المعايير المشتركة، ومجموعة المبادئ المشتركة عبر مساحة شاسعة كأوراسيا. وهي تواصل أداء هذه الوظيفة. والعديد من الدول تدعم تعزيز هذا الدور".