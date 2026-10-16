رئيس مجموعة اليورو: تعزيز الإنتاجية يتطلب إصلاحات وتفعيل اتحاد الادخار والاستثمار

أكد رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس، اليوم الخميس، ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز الإنتاجية في أوروبا، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تفرض التحرك لتنفيذ هذه الإصلاحات بصورة متتابعة.



جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة بعنوان «كيفية تعزيز الإنتاجية في أوروبا»، نظمها المجلس الأطلسي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحسب بيان صادر عن موقع الاتحاد الأوروبي.

وقال بييراكاكيس، خلال المناقشة التي أدارها مدير قسم استشراف الاقتصاد والتحليل بالمجلس الأطلسي تشارلز ليتشفيلد، إن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة صعبة تتطلب التركيز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، مبينا أن المدخرات تتراكم في الحسابات المصرفية داخل الاتحاد الأوروبي دون أن تُوجَّه نحو الاستثمارات.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق، التي توصل المجلس إلى اتفاق بشأنها خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في 9 أكتوبر الجاري، تُعد عنصرًا جوهريًا لتفعيل «اتحاد الادخار والاستثمار».

كما شدد رئيس مجموعة اليورو على أهمية بناء كيانات أوروبية رائدة في القطاع المصرفي، مستشهدا بدراسة حديثة للبنك المركزي الأوروبي، أشار فيها إلى أن ثلث فجوة الإنتاجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن معالجتها إذا ما حظيت أوروبا بهيكل توزيع للشركات الكبيرة والصغيرة يماثل ذلك الموجود في الولايات المتحدة.

وفي ما يخص أزمة الطاقة الراهنة، أكد ضرورة دعم الشركات والأسر، مع مراعاة المصداقية المالية والمسؤولية المالية في الوقت ذاته.