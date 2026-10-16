رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع المبيعات تجاوز 60% والسوق في شبه شلل تام

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن عروض الجمعة البيضاء أو "الوايت فرايداي" تُعد في الأصل ثقافة وفكرا أوروبيا جرى استيراده وتطبيقه في مصر مؤخرًا، عبر السلاسل التجارية الكبرى، قبل أن يمتد إلى المعارض.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن شهر سبتمبر يمثل موسما اعتياديا لتراجع المبيعات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% بسبب مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد.

وأوضح أن العام الحالي شهد "وضعا مختلفا تماما"، مشيرا إلى أن المبيعات سجلت تراجعا تجاوز 60% بدءا من النصف الثاني من شهر أغسطس.

ولفت إلى أن هذا التراجع تسبب في "شبه شلل تام في بيع الأجهزة الكهربائية" وأثر بشكل كبير على المصنعين والتجار.

وأشار إلى أن الشركات كانت ترغب في إقرار زيادات سعرية خلال الفترة الماضية، منوها إلى مطالبته المصنعين بضرورة الامتناع عن أي زيادات كون "السوق لا يتحمل"، فضلا عن أن أي زيادة جديدة ستؤدي إلى توقف حركة البيع.

وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية باتت "مرتفعة للغاية" في الوقت الحالي وتتجاوز إمكانيات المواطن متوسط الدخل، لافتا إلى أن سعر الثلاجة المتوسطة بات يتراوح حاليا من 20 إلى30 ألف جنيه.

وشدد أنه لا يمكن إقرار أي زيادات سعرية في التوقيت الراهن، مؤكدا ترقب انطلاق عروض "الجمعة البيضاء" وإعرابه عن الثقة الكاملة في تقديم المصنعين لعروض جيدة ومناسبة تسهم في تحريك وتنشيط السوق.