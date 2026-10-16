مدير هيئة التأمين الصحي الشامل يوضح نسب الاشتراكات: 1% لكل طفل و3% للزوجة غير العاملة تُخصم على الأجر الشامل

قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن قيمة ونسب الاشتراكات، تُخصم على "الأجر الشامل" للموظف الثابت والمتغير معًا.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر "dmc"مساء الخميس، أن صاحب العمل يدفع عن الموظف 4%، ويدفع الموظف نفسه 1% من دخله، وإذا كان لديه أولاد يدفع 1% عن كل طفل، كما يدفع عن زوجته غير العاملة 3%، أما إذا كانت الزوجة تعمل فيدفع عنها صاحب العمل 4% وتدفع هي 1%.

ولفت إلى أن تحصيل هذه الموارد بنسبة 100% يُغطي الاحتياجات وفقا للدراسات المالية والإكتوارية للهيئة، موضحا أن عملية التحصيل تواجه تحديات طوال الوقت، لا سيما أن القوى العاملة غير الرسمية في مصر كبيرة جدًا ووصلت في بعض الإحصائيات إلى 50%.

وأوضح أن 50% من الاشتراكات يمثل تحديًا كبيرًا في التحصيل، إلى جانب وجود فئات ربما لا ترغب في الدفع، أو من يأتون فقط وقت المرض والحاجة لإجراء عملية جراحية.

وأكد استحالة رفض علاج مواطن غير مسدد وقت مرضه، بالرغم من أن الاشتراك في التأمين الصحي الشامل إجباري بحكم القانون، موضحا أن الهيئة تُحصل منه الاشتراكات عن الفترة السابقة كلها طبقًا للقانون، بل إن المفترض مطالبته بسداد ما عليه، على غرار الإجراء الذي يُطبق بالفعل مع الشركات غير المسددة بينما لم يُتخذ بعد مع الأفراد.

ونوه أن خصم نسب الـ 4% والـ 1%، يقتصر فقط على قاطني المحافظات المطبق بها التأمين الصحي الشامل، ويشترط أن يكون محل إقامة المواطن في بطاقته وملف التأمينات الاجتماعية لعمله داخل المحافظة المطبقة للمنظومة.

وأشار إلى أن "الوعي التأميني ما زال قليلًا جدًا في مصر" وبخاصة في مجال الصحة، ويحتاج إلى عمل كبير لتعريف المواطنين بأهمية دفع مبلغ صغير للحماية من مشكلات كبيرة مستقبلية.