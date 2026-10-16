مندوب مصر بالأمم المتحدة: تحقيق السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال لكل الأراضي العربية والانسحاب من غزة والجولان

شدد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر بالأمم المتحدة، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القراران "2334 و2803"، إلى جانب احترام ترتيبات وقف إطلاق النار.

وطالب خلال كلمته بمجلس الأمن، إسرائيل بالكف عن كل الإجراءات الأحادية المتعارضة مع رؤية الرئيس ترامب والموقف الدولي الرافض لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو المساس بوحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة صون الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات.

ودعا إلى ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق، والامتناع عن مواصلة عرقلة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في جميع أنحاء قطاع غزة، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل منه.

وقال إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لـ "حل الدولتين".

وأشار إلى دعوة مصر لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مضيفا أن مصر ترحب بقرارات عدد من الدول الأوروبية وكندا بحظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة، باعتبارها خطوة تجسد الالتزام بالعدالة وتطبيقا عمليا ومسئولا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد أن السلام الإقليمي لن يكتمل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، لافتا في هذا السياق إلى دعوة مصر لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بما يكفل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة اللبنانية لسيطرتها على كامل أراضيها وتنفيذ "القرار رقم 1701".

وجدد المطالبة المصرية المستمرة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة والانسحاب الكامل منها بما فيها "الجولان السوري المحتل" تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أن مصر تؤكد مجددا أن نهج التسويف والتنصل من الالتزامات والمبالغة في رفع سقف المطالب التفاوضية، بدافع من "أوهام الهيمنة ومطامع فرض الأمر الواقع"، لن يقود إلا إلى إبقاء المنطقة في "دوامة الصراعات المفتوحة".

وأوضح أن المنطقة تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، يتمثل الأول في وضع المنطقة على طريق السلام والتكامل والاندماج الإقليمي والتعايش السلمي لمصلحة شعوبها كافة، بينما يكمن الخيار الثاني في إدخالها في "حلقة مفرغة من الصراع والعنف المتبادل والتطرف والاستقطاب ورفض الآخر" بصورة لا تخدم تطلعات الشعوب.