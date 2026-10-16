 16 أكتوبر 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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16 أكتوبر 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

بسملة عودة
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 10:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 10:48 ص

استقرت أسعار الخضروات و الفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم جنيهاً، لتسجل سعرها بين 6 إلى 12.5 جنيهًا.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 13 إلى 21 جنيها.

و استقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 14 إلى 21 جنيها.

وحافظت أسعار الكوسة على استقرارها لتتراوح بين 10 و 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

و ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء 3 جنيهات، لتسجل أسعارها بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الباذنجان 4 جنيهات، لتسجل ما بين 5 إلى 8 جنيهات

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 6 إلى 14 جنيهًا.

وثبتت أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 10 جنيهات.

جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال ابو سرة من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 10 إلى 22 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار التين البرشومي من 20 إلى 25 جنيهاً.

أسعار الكانتلوب من 15 إلى 20 جنيهًا.

وسجلت سعر كيلو الجوافة من 20 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا.

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