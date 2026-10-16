الجيش اليمني ينشر مشاهد لاستهداف قيادات ميدانية ومواقع الحوثيين

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، الجمعة، مشاهد من عمليات استهداف قيادات ميدانية وتعزيزات ووسائل ومواقع عسكرية تابعة للحوثيين، وذلك ضمن عملية "فجر اليمن".

وأشار المتحدث في منشور على منصة إكس، إلى أن هذه العمليات تأتي لتفكيك قدرات الحوثيين، وإزالة مصادر التهديد وفقا للخطة العملياتية، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، حسبما أورد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في منشور على منصة "إكس".

فيما أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة.

ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن بيان صادر عن رئيس المجلس، أن ذلك يشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في 10 و11 أكتوبر، فضلاً عن ضربات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو.

وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.

وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين دعم مجلس الأمن للحكومة اليمنية والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ودعوا إلى "التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات".

وشدد البيان على أن "السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عن طريق العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.