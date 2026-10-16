رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى مراجعة أحكام الدستور

دعا القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مساء الخميس البرلمان العراقي إلى مراجعة أحكام الدستور العراقي وإجراء التعديلات اللازمة وفق الآليات التي رسمها الدستور وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى الـ21 للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005، إن البرلمان اليوم" أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة الأحكام وإجراء التعديلات اللازمة وفق الآليات التي رسمها الدستور وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب".

ودعا إلى" تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية ويعزز سيادة الدولة والقانون ويقوي مؤسساتها ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نطمح إليه جميعاً".

وأضاف إن "احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة".

وذكر زيدان "أن التجربة كشفت عن اشكالات في التطبيق والتفسير، أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية أبرزها ما يتعلق بالأغلبيات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية".