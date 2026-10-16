نساء عزبة خير الله نجوم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

- منى زكي تتحدث عن الخوف في كلمتها.. وتكريم مشرف الإضاءة حسن السيد

على عكس الصورة النمطية المرتبطة في الأذهان بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي، جاء حفل مهرجان الجونة السينمائي هذا العام مختلفا، كلاسيكيا وهادئا؛ فبعيدا عن فساتين السجادة الحمراء، كانت بداية الحفل الفعلية معبرة عن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، بفيلم قصير عن مشاركة أطفال ونساء من الأسر ذات الدخل المنخفض بـ "عزبة خير الله" في صناعة شنطة المهرجان، المصنوعة يدويا بنسبة 100%، والتي تسهم عملية شرائها في التعليم وتطوير المجتمع المنتمين إليه.

الفيلم تم تصويره في ورش مؤسسة تواصل، حيث ظهر طفل صغير من المستفيدين بخدمات التعليم، يتابع عمل السيدات أثناء قيامهن بصناعة كل مراحل الشنطة حتى تخرج في شكلها النهائي.

لم يكن هذا هو التغيير الوحيد الذي طرأ على حفل الافتتاح؛ فلأول مرة لم يصعد أحد من أسرة ساويرس على منصة الحفل ليلقي كلمة بمناسبة الافتتاح، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي طرحها رجل الأعمال سميح ساويرس في المؤتمر الصحفي للمهرجان، بأن هناك رغبة في انسحابهم من المشهد ليعتمد المهرجان على نفسه بعد الدورة العاشرة، معلنا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة يكون فيها المهرجان أكثر رسوخا واستقلالا، ويواصل فريقه والأجيال الجديدة مسئولية استمراره وتطويره.

وكما كان لافتا غياب مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس عن المؤتمر الصحفي لهذه الدورة الشهر الماضي، كان غيابه أيضا لافتا عن حفل الافتتاح أمس الأول، وهو ما أثار التساؤلات عن شكل علاقته بالمهرجان.

أيضا كان لافتا في حفل الافتتاح استبدال فكرة إنتاج المهرجان لأغنية خاصة بالدورة، إلى تقديم أفكار موسيقية مختلفة بعضها مرتبط بالسينما، حيث تضمن الحفل عرضا موسيقيا وغنائيا حيا، جمع بين مقطوعات وأغاني مصرية وعالمية، بقيادة الموسيقار محمد نوارة، قبل أن يختتم الحفل باستعراض، مع ظهور خاص للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنت باللغة العربية للمرة الأولى، أغنية "حلوة يا بلدي".

وللتأكيد على أن المهرجان مهتم بالسينما والصناعة، صاحب ظهور مقدمة حفل الافتتاح الفنانة الشابة ياسمينا العبد فيلما قصيرا يجسد فكرة شعار المهرجان لهذا العام: "سينما من أجل الإنسانية: أرشيف الحكايات"، ليسلط الضوء على تأثير السينما وقدرتها على جعل الزمن يتوقف حين ينغمس المشاهد في الشخصيات والأحداث التي يعيشها على الشاشة.

وأكدت ياسمينا العبد أن "الفيلم السينمائي يتجاوز كونه إعادة تقديم لقصة يرويها فنان، ليصبح استعادة لتاريخنا الجماعي وحكاياتنا للأجيال القادمة، فالسينما هي إحدى الوسائل التي تتيح أرشفة حكايات الحاضر، لضمان ألا تضيع تفاصيل أيامنا من ذاكرة الأجيال المقبلة".

اختيار التكريمات أيضا كان مختلفا؛ فإلى جانب فنانة جماهيرية مثل منى زكي التي منحها المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام، حرص المهرجان أيضا على تكريم أحد المواهب الاستثنائية خلف الكاميرا، وهو مشرف الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، ومن أبرز أعماله أفلام "سارق الفرح" و"البحث عن سيد مرزوق" و"جنة الشياطين"، وقد سلم له الجائزة مدير التصوير سامح سليم، فيما سلم منى زكي الجائزة المخرج محمد شاكر خضير الذي أخرج لها مسلسل "تحت الوصاية"، وهو ما يخدم الرسالة العامة التي أرادت منى زكي أن تصدرها، بتقديرها للمخرجين الذين عملت معهم، حيث اختارت أيضا المخرج محمد ياسين لمحاورتها، وهو المخرج الذي وقفت أمام كاميرته في فيلم "دم الغزال"، ومسلسل "أفراح القبة".

منى زكي كانت لها كلمة لافتة خلال الافتتاح بدأتها باستدعاء لقطة شهيرة لزميلها الفنان فتحي عبدالوهاب في أحد تكريماته، فقالت: "لما فكرت هقول إيه لقيت نفسي عايز أقول زي فتحي عبدالوهاب: شكرا.. قدر ولطف"، قبل أن تكمل كلامها قائلة: "ربنا كان لطفه كبير معي.. أنا الخوف كان ملازمني طول الوقت في مسيرتي، علشان كدا بشكر المخرجين والمؤلفين والعاملين خلف الكاميرا اللي اشتغلت معاهم، لأنهم كانوا عارفين الأوقات اللي كنت بقع فيها على الأرض مخبوطة من 100 شاكوش على راسي، وبيساعدوني وبيساندوني علشان أتجاوز".

رسالة منى زكي عن الخوف وتأثيره على مسيرتها حولتها لرسالة للشباب، فقالت: "متخلوش الخوف يسيطر عليكم، حاولوا تطنشوه ومتحسوش بيه، لأن الخوف بيكتف.. الخوف كان جوايا طول الوقت، وأعتقد أنني لو مكنتش دائما في هذا الصراع مكنتش هقدر أقدم حاجة.. هي حرب لازم كلنا نخوضها علشان نقدر نرجع ونقف مرة تانية".

الحفل شهد حضور عدد من كبار الشخصيات، بينهم سامح شكري وزير الخارجية السابق، وهالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة، ووليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أبو الغار، وغيرهم من الشخصيات العامة.

الحفل أخرجه عمرو الوديدي، بالتعاون مع المخرج الإبداعي هاني أباظة، والمنتجة المنفذة رشا ناجح، ومصمم الضوء مازن المتجول.