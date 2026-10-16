يستهل فريق زد مشواره في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يلتقي عزام التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة يسعى خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يطمح زد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ووضع قدم في الدور المقبل من البطولة القارية.

ويأمل الفريق المصري في حسم مواجهة الذهاب لصالحه بفارق مريح من الأهداف، لتسهيل مهمته قبل خوض مباراة الإياب المقررة يوم 25 أكتوبر الجاري في تنزانيا.

وكان زد قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد تخطي عقبة أساس الجيبوتي في الدور التمهيدي، بالفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين؛ إذ انتصر ذهابًا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل إيابًا بنتيجة 1-1.

وتحمل مشاركة زد في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الإفريقية أهمية خاصة، إذ يخوض الفريق البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد مرور ست سنوات فقط على تأسيسه.

وجاء تأهل زد إلى البطولة القارية عقب احتلاله المركز الثاني في بطولة كأس مصر خلال الموسم الماضي، خلف بيراميدز المتوج باللقب، والذي يشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.