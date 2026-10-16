أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2026، تباينا ملحوظا وذلك وفقا لأسعار بورصة الدواجن المصرية، بالتزامن مع اختلاف الأسعار النهائية من منطقة لأخرى ومن محل تجزئة لآخر، بحسب تكاليف النقل والخدمات.

وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار الدواجن والبيض، إلى جانب أسعار الذرة في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر الفراخ البيضاء من 73 إلى 74 جنيهًا.

سجل سعر فراخ الساسو من 100 إلى 103 جنيهات.

سجل سعر كتكوت أبيض من 20 إلى 20.5 جنيه.

وصل سعر كتكوت ساسو من 20 إلى 21 جنيها.

سجل سعر بط مسكوفي 1يوم من 39 إلى 40 جنيها.

وصل سعر كتكوت هجين من 13 إلى 14 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض من 100إلى 110 جنيهات.

وصل سعر البيض الأحمر من 110 إلى 115 جنيها.

وتراوح سعر البيض البلدي من 139 إلى 140 جنيها.

أسعار الذرة المستوردة اليوم

سجل سعر طن ذرة أرجنتيني: 14 ألفا و 500 جنيه

وصلت سعر طن ذرة برازيلي: 14 ألفا و 500 جنيه

سجلت سعر طن ذرة اوكراني: 14 ألف جنيه

وصل سعر طن صويا 46%: 26 ألف و500 جنيه

سجل سعر طن صويا 44%: 25 ألف و 500 جنيه