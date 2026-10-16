الاتحاد الدولي يواصل اجتماعاته لتطوير الكاراتيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الاتحاد الدولي للكاراتيه، برئاسة أنطونيو سبينوس، الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد، بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أعمال المكتب التنفيذي ومواصلة التنسيق بين أعضائه، بما يدعم مسيرة تطوير رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي، ويعزز العمل المشترك للارتقاء باللعبة وتوسيع آفاقها على الساحة العالمية.

ويعكس حضور محمد الدهراوي في اجتماعات المكتب التنفيذي استمرار المشاركة المصرية في دوائر صنع القرار بالاتحاد الدولي، بما يعزز حضور الكاراتيه المصري في المحافل الدولية.

كما يجسد الحضور المصري الفاعل مكانة الكاراتيه المصري على الساحة الدولية، ويؤكد استمرار مشاركة الكوادر المصرية في المناصب القيادية للعبة، بما يدعم جهود التطوير ويعزز حضور مصر في منظومة الكاراتيه العالمية.