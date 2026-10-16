احتراق حافلة مدرسية في ألمانيا والطلاب ينجحون في الفرار من النيران

اشتعلت النيران في حافلة نقل عام تقل طلابا في بلدة هيرشايد بولاية بافاريا الألمانية.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن الحافلة اشتعلت بالكامل، وأظهرت صور احتراقها تماما.

ووفقا لفرق الإطفاء، غادر 35 طالبا الحافلة بعدما لاحظوا رائحة حريق في الجزء الخلفي منها. ولم يُصب أي من الطلاب أو سائق الحافلة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وقال رئيس فرقة الإطفاء في المنطقة، توبياس دوتش، إن فرق الطوارئ تلقت بلاغا بالحريق بعد الساعة السابعة والنصف صباحا بقليل. وكان سائق الحافلة قد أخرج الأطفال منها قبل أن تبدأ فرق الإطفاء عمليات إخماد النيران.

وخضع الطلاب للفحص من قبل فرق الإسعاف في نقطة تجمع، ثم واصلوا رحلتهم على متن حافلة بديلة. وأضاف دوتش أن الحريق أُخمد بعد نحو 45 دقيقة.