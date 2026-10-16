البرلمان الألماني يقر منح الأطفال والشباب 10 يورو شهريا للادخار المبكر من أجل التقاعد

أقر البرلمان الألماني بوندستاج، برنامجا للادخار المبكر للتقاعد، يحصل بموجبه الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما مستقبلا على 10 يورو شهريا من الدولة، كرأس مال أولي للادخار الخاص من أجل التقاعد.

ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).

ووصف مسئولون عن السياسة المالية في الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، القرار بأنه تاريخي وسيكون له تأثير طويل الأمد. وقال ميشائيل تيفز، المسئول عن السياسة المالية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن برنامج الادخار المبكر للتقاعد سيكون له تأثير طويل الأمد، وأضاف: "سيساعد ذلك الكثيرين على بناء نظام تقاعد معقول".

وقال فريتس جونتسلر، خبير شئون السياسة المالية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي: "هذا الائتلاف يعمل، ولن نسمح لأحد بإقناعنا بغير ذلك. نحن نفي بوعودنا، وهذا ما نثبته اليوم أيضا"، مضيفا أن برنامج الادخار المبكر للتقاعد يهدف كذلك إلى تعريف الشباب بالفرص التي تتيحها أسواق رأس المال.

في المقابل، انتقدت المعارضة القانون. ووصف النائب عن حزب الخضر شتيفان شميت البرنامج بأنه يقيم مجتمعا من فئتين. ويعود ذلك إلى إمكانية زيادة قيمة الادخار المبكر للتقاعد من خلال مساهمات طوعية يقدمها الآباء أو الأجداد، إذ يُسمح بإيداع مبالغ تصل إلى 6840 يورو سنويا.

وقال شميت إن من يحالفهم الحظ في "يانصيب الآباء" يمكنهم الاستفادة من برنامج الادخار المبكر للتقاعد بصورة أكبر بكثير من غيرهم، بدلا من الاكتفاء بمساعدة أولية محدودة لتأمين التقاعد. كما انتقدت النائبة عن حزب "اليسار" سارا فولات القانون، معتبرة أنه لا يحقق تكافؤ الفرص.