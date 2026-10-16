اليونيسف: استشهاد أكثر من 340 طفلا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ريكاردو بيريس، الجمعة، استشهاد أكثر من 340 طفلا وإصابة مئات آخرين جراء الهجمات في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من عام.

وقال بيريس، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع استمرت رغم وقف إطلاق النار، في ظل الحصار المفروض على غزة.

وأوضح أن الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين أودت بحياة 5 أطفال ذكور وطفلتين، رغم سريان الهدنة، فيما أُصيب ما لا يقل عن 33 طفلا بجروح خطيرة.

وأشار إلى وفاة طفلين آخرين متأثرين بإصابات سابقة، مضيفا أن أكثر من 340 طفلا استشهدوا ومئات آخرين أُصيبوا منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام.

ولفت بيريس إلى أن نحو 800 ألف طفل في غزة ما زالوا نازحين، ويعيش معظمهم في خيام أو مبانٍ تعرضت للقصف وتشكل خطرا على سلامتهم.

- نحو 60 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما

وقال المتحدث إن نحو 60 ألف طفل في القطاع يُقدّر أنهم فقدوا أحد والديهم أو كليهما.

وأضاف أن أطفال غزة يواجهون فصل الشتاء للمرة الرابعة وهم يكافحون من أجل البقاء، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار أسهم في تحسن محدود في الأمن الغذائي، لكن تداعيات الحرب لا تزال تطال جميع جوانب حياتهم اليومية.

وأوضح بيريس أن أكثر من 560 ألف طفل عادوا إلى التعليم في مؤسسات تعليمية مختلفة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وفي مقدمتها أكثر من 200 مركز تعليمي تدعمها اليونيسف.

وأكد أن العديد من الخدمات الأساسية في غزة لا تزال خارج الخدمة، مشددا على ضخامة الاحتياجات الإنسانية، في وقت يقل فيه التمويل المتاح بكثير عن المستوى المطلوب.

- الأمم المتحدة تواصل دعم الإجلاء الطبي

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، في رد مكتوب على سؤال لوكالة الأناضول بشأن عمليات الإجلاء الطبي من غزة، بأن عملية إجلاء طبي نُفذت في 12 أكتوبر.

وقال ياساريفيتش إن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم عمليات الإجلاء الطبي، لتمكين المرضى من الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة غير المتاحة داخل قطاع غزة.

وحتى الخميس، أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عن استشهاد 1505 فلسطينيين وإصابة 5 آلاف و332 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية.