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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، 50جنيها، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيه للبيع، مقابل 6200 جنيها خلال تعاملات أمس.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7142 جنيها للبيع، و 7085 جنيها للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5357 جنيها للبيع، و5314 جنيها للشراء.

وسجل الذهب عيار 22 نحو 6547 جنيها للبيع، و6495 جنيها للشراء.

وتراوح سعر الجنيه الذهب عند 50000 جنيه للبيع، و49600 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4166 جنيها للبيع، و 4133 جنيها للشراء.

وارتفع سعر الذهب الأصفر 0.2% إلى 4180.03 دولار للأونصة، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 57.80 دولار، كما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم.