أسوأ فيضانات في اسطنبول خلال 80 عاما تودي بحياة 4 أشخاص

قال وزير الداخلية التركين مصطفى تشيفتشي، اليوم الجمعة، إن الفيضانات الكارثية الحالية في إسطنبول هي الأسوأ خلال أكثر من 80 عاما، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أربع وفيات.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن المدينة شهدت هطول مزيد من الأمطار خلال الـ48 ساعة حتى صباح أمس الخميس، وهو أعلى من إجمالي المتوسط التاريخي لفترة سبتمبر وأكتوبر.

وأوضح تشيفتشي خلال زيارة تفقدية لإحدى المناطق الأشد تضررا من الأمطار مساء الأربعاء، "نحاول بذل أقصى ما في وسعنا لمساعدة مواطنينا ولكننا نشهد أيضا أكبر كارثة فيضانية منذ 1942".

وعُثر على جثمان رجل (66 عاما) اليوم الجمعة، تحت جسر في مقاطعة سارير باسطنبول. وجرى تسجيل ثلاث وفيات أخرى سابقا، بما في ذلك مراهق الذي صعق خلال العاصفة.

وقبل العثور على الجثمان اليوم، قال وزير الداخلية للصحفيين في ضاحية أيازاجار بساريير، إن أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال تشيفتشي إن السلطات تلقت نحو 9850 بلاغا عن أضرار وغيرها من المشاكل المتعلقة بالفيضانات وأن يعمل 46 ألف فرد على إزالة الأنقاض ومساعدة السكان في اسطنبول.