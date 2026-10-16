ألمانيا وفرنسا تتفقان على مقترحات مشتركة لدعم صناعة السيارات

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توصلت ألمانيا وفرنسا إلى اتفاق بشأن مقترحات مشتركة لصناعة السيارات. وجاء في بيان للدولتين: "نسعى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، مع تعزيز قدرات أوروبا على تطوير وإنتاج الجيل القادم من السيارات الكهربائية".

ولم تكشف الحكومة الألمانية وقصر الإليزيه في البداية عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق.

وأضاف الجانبان: "يجب أن يصاحب التحول إلى التنقل النظيف استثمارات وابتكارات وإنتاج في فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها". ولذلك يقترح البلدان حزمة شاملة من الإجراءات.

ويسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع هذه المفاوضات من خلال المقترحات المشتركة.

وقالت حكومتا أكبر اقتصادين في أوروبا: "نحن مدينون للعاملين في هذا القطاع، ولصناعتنا، ولمواطنينا، بضمان أن تؤدي أوروبا دورا رائدا في التحول العالمي لصناعة السيارات. هدفنا واضح: صناعة سيارات أوروبية قادرة على المنافسة والابتكار وخفض الانبعاثات الكربونية، تنتج داخل أوروبا وتوفر وظائف المستقبل".